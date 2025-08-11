Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve antrenman çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
