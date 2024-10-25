Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 75 dakika sürdü. İdmanda futbolcular gol ve taktik çalışmalar yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarınki antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.