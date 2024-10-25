Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman 75 dakika sürdü ve futbolcular gol ile taktik çalışmalar yaptı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 75 dakika sürdü. İdmanda futbolcular gol ve taktik çalışmalar yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarınki antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Antrenman Konyaspor Tümosan Futbol Yaşam Spor

TUSAŞ'taki teröristlere operasyon böyle başlamış: İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

İddianamede adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı
Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Kahveci sözleşmesi ne zaman bitiyor? Arda Güler Real Madrid Barcelona maçında oynayacak mı, El Classico'da kadroda mı? Espanyol Sevilla maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Sevilla maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Nilşah Ağaoğlu kimdir? Yavuz Bingöl eşi Nilşah Ağaoğlu kimdir? Icardi hasta mı, neyi var? Mauro Icardi'ye ne oldu, hastalığı ne? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) ADS Sivas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Yalı Çapkını neden yok, Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.