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Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Konya'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Haberler

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