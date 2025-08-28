Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'da kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak.