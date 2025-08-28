Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü ve yarın yapılacak son hazırlıkların ardından İstanbul'da kampa girecek.

Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'da kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak.

