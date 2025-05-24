Gaziantep FK Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kaldı

Gaziantep FK Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kaldı
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçta her iki takım da güzel pozisyonlar bulurken, GFK'dan Maxim ve Ndiaye goller atarken, Kasımpaşa'nın gollerini Mamadou Fall ve Nuno da Costa kaydetti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Kasımpaşa'nın ceza yayı gerisinden Hajradinovic ile kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

50. dakikada Radrigues'in sol kanattan yerden ortasında penaltı noktası gerisinde da Costa'nın dokunuşu yandan auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan çalımlarla rakibini geçen Can Keleş'in ortasında kale sahasında Mamadou Fall'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

67. dakikada sağ kanatta Winck'in yerden kale sahasına ortasında Nuno da Costa'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

74. dakikada sol kanatta buluştuğu topla rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin sağa çekip yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

85. dakikada Semih'in pasıyla sağ kanatta topu kapan Nuno da Costa'nın sağ çapraz dar açıdan vuruşunda kaleci Mustafa Burak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada sağ kanada atılan uzun topu alan Lungoyi'nin içeri çevirdiği topu savunma son anda uzaklaştırdı.

Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Kemal Elmas

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Salem Mbakata (Ömürcan Artan dk. 84), Semih Güler, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Furkan Soyalp (Ogün Özçiçek dk. 54), Badou Ndiaye, Maxim (Halil Dervişoğlu dk. 83), Kacper Kozlowski (Christopher Lungoyi dk. 54), Deian Sorescu (David Okereke dk. 75), Emmanuel Boateng

Yedekler: Halil Bağcı, Muhammed Gümüşkaya, Ali Osman Kalın, İzzet Erdal, Kenan Kodro

Teknik Sorumlu: Kürşat Daloğlu

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Taylan Aydın (Espinoza dk. 46), Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Cafu (Atakan Müjde dk. 90+3), Haris Hajradinovic, Aytaç Kara (Ben Ouanes dk. 46), Can Keleş, Mamadou Fall (Berk Yıldızlı dk. 90+3), Nuno da Costa (Yusuf İnci dk. 89)

Yedekler: Sinan Bolat, Gökhan Gül, Adnan Aktaş, Opoku, Berkay Muratoğlu

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Maxim (dk. 22 pen.) Ndiaye (dk. 45+4) (Gaziantep FK), Mamadou Fall (dk. 51), Nuno da Costa (dk. 67) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Semih Güler, Mustafa Burak Bozan, Kürşat Daloğlu (T.S.) (Gaziantep FK), Gianniotis, Winck, Yasin Özcan, Rodrigues, Burak Yılmaz (T.D.) (Kasımpaşa) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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