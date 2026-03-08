Haberler

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçta birçok pozisyon yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

1. dakikada Barış'ın kullandığı kornerde kalecinin elinden kaçırdığı topa Bartuğ'un vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Biraschi'nin vuruşunda bu sefer savunmadan topu uzaklaştırdı.

9. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra kaleye plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

11. dakikada Barış'ın soldan kullandığı kornerde kale önünde topa iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

13. dakikada Sam Larsson'un uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Berkay Özcan'ın üst köşeye sert vuruşunda kaleci Zafer, meşin yuvarlak kornere çeldi.

19. dakikada orta alanda topla buluşan Daniele Verde'nin ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekmesine rağmen kaleci Zafer çeldi.

24. dakikada savunmanın hatalı pasında topu alan Luis Perez'in ceza sahası içine girmeden sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Lungoyi'nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında müsait pozisyondaki Gassama'nın kafa vuruşumda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kurtardı.

37. dakikada Maxim'in uzun pasıyla ceza sahası içinde savunmanın arkasına sarkan Gassama'nın topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Luis Perez, Nihad Mujakic, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues (Myenty Abena dk. 20), Melih Kabasakal, Karamba Gassama, Drissa Camara, Christopher Lungoyi, Maxim, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Victor Gidado, Deian Sorescu, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı, Ogün Özçiçek, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Filip Mladenovic, Igor Lichnvosky, Davide Biraschi (Fatih Kuruçuk dk. 45), Ricardo Esgaio, Bartuğ Elmaz, Matias Kranevitter, Daniele Verde, Berkay Özcan, Sam Larsson, Barış Kalaycı

Yedekler: Furkan Bekleviç, Abdul Kader Kone, Yaya Onogo, Tiago Çukur, Burhan Ersoy, Çağatay Kurukalıp, Sergio Junior, Shavy Babicka, Ahmed Traore

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Sarı kart: Mladenovic (Fatih Karagümrük) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

