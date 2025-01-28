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Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi imza töreni Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen stoper mevkisinde oynayan İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz İzzet Ali Erdal, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. İzzet Ali'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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