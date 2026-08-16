Gaziantep FK ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor, 20. dakikada Ruan Duarte'nin golüyle öne geçerken, Gaziantep FK'nın beraberlik golü 61. dakikada Deian Sorescu'dan geldi. İki takım da sezona birer puanla başladı. Gaziantep FK ikinci haftada Eyüpspor'a konuk olacak, Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
(GAZİANTEP) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takım da sezona birer puanla başladı.
Alanyaspor, karşılaşmanın 20. dakikasında Ruan Duarte'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.
Gaziantep FK, 61. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle skora denge getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Gaziantep FK, ligin ikinci haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Kaynak: ANKA