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Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı. Selçuk İnan'ın öğrencileri üst üste ikinci galibiyetini alırken, İzmir temsilcisi ise son 3 deplasmanda mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Göztepe kozlarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı, 1-0 geriye düşmesine rağmen ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ilk gol 64. dakikada geldi. İzmir temsilcisi, Ahmed Ildız'ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

ANTEP 5 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Selçuk İnan'ın takımı, 5 dakikada geri dönüşe imza attı. Antep'e galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Christopher Lungoyi, 82. dakikada ise penaltıdan Deian Sorescu kaydetti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu sezon deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Göztepe ise son 3 dış saha karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmış oldu. Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye çıkardı. Göztepe ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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