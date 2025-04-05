Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İzmir'e giderek kampa girecek.