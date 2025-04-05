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Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda ısınma, koordinasyon ve şut çalışmaları yapıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İzmir'e giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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