Gaziantep FK galibiyet hasretine son verdi! Konya deplasmanında 3 puanı kaptılar

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldu. Erol Bulut'un öğrencileri ligde 5 maç sonra galip gelirken, ev sahibi ekip ise 3 puan hasretini 2 maça çıkardı.

Konyaspor ile Gaziantep Fk, Süper Lig'in 10. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

ARDA TAKIMINA GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada iki takım da net fırsatlar yakalarken, galibiyet golü 85. dakikada geldi. Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

SAHAYA BARETLE ÇIKTILAR

Konyaspor-Gaziantep FK maçında önce yapılan seremoniye futbolcular ve hakemler, hayatını kaybeden 41 madencimizi anmak için sahaya baretle çıktı. Herkesi duygulandıran anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

GALİBİYET HASRETİ SON BULDU

Bu sonuçla Gaziantep FK, 5 maç sonra galibiyet hasretine son verdi. Konyaspor ise 3 puan hasretini 2 maça çıkardı.