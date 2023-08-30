Gaziantep FK, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor