Gaziantep FK, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.