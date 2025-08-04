Gaziantep FK Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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