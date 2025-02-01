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Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Selçuk İnan yönetiminde 1,5 saatlik antrenmanla devam etti. Antrenman, ısınma ve taktik çalışmalarla birlikte çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile devam ederken, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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