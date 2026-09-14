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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından

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- Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: "Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Yılmaz, 0-0 sona eren maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki takımı da tebrik ettiğini belirtti.

Gaziantep'e yakışır bir takım kurduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Amacımız az bütçeyle çok iş yapmak. Bunun parayla olmadığını bazı maçlarda görebiliyoruz. Çocuklarımız iyi oynadılar. Bugün takımımızda 30 yaş üstü 2-3 kişi var. Onun haricindeki çocuklarımız 25 altı ve gurur duyuyoruz. Şehrimize yakışır şekilde güzel bir takım oluşturmaya çalıştık. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli. Belki yenebilirdik, futbolda bunlar var. Birileri üç puan alırken birileri kaybedecek. Futbolun doğasında bu var."

Kaynak: AA
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