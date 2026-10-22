Gaziantep FK, Erzurumspor FK maç hazırlığını 1,5 saatlik antrenmanla sürdürdü

Gaziantep FK, Erzurumspor FK maç hazırlığını 1,5 saatlik antrenmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Orhan Ak yönetimindeki 1,5 saatlik antrenmanın ardından ekip, yarınki çalışmayla hazırlığı tamamlayıp kampa girecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken taktik varyasyonlarla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA