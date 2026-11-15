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Gaziantep FK'de başkan Yılmaz, Volkan Demirel ile prensipte anlaşıldığını açıkladı

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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın buluşmasında teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi. Yılmaz, Demirel'in yarın takımın başında antrenmana çıkacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın buluşmasında, takım olarak en çok kenetlenmeye ihtiyaç duydukları zaman diliminden geçtiklerini dile getirdi.

Takım için en iyi teknik direktörü bulmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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