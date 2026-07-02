Gaziantep FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu ile sözleşmesi biten 1 oyuncunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda kadroda yer alan futbolculardan kiralık sözleşmeleri biten Muhammed Bayo, Tayyip Talha Sanuç, Nihad Mujakic ve Zafer Görgen ile sözleşmesi sona eren Kevin Rodrigues'in Gaziantep FK'den ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilen oyunculara kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.