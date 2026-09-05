Gaziantep FK transferde son dakika: 3 yeni transfer

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala kaleci Ataberk Dadakdeniz, stoper Abakar Sylla ve Efe Sarıkaya ile anlaştığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK transfer döneminin kapanmasını dakikalar kala 3 yeni isimle anlaştığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı takım son olarak Sakaryaspor forması giyen kaleci Ataberk Dadakdeniz'le sezon sonuna kadar, Fransa takımlarından Strasbourg forması giyen stoper Abakar Sylla'yla 2+1 yıllığına ve Fransa 2'nci Lig takımı Grenoble'de forma giyen Efe Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı