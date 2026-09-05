Haberler

Gaziantep FK transferde son dakika: 3 yeni transfer

Gaziantep FK transferde son dakika: 3 yeni transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala kaleci Ataberk Dadakdeniz, stoper Abakar Sylla ve Efe Sarıkaya ile anlaştığını duyurdu. Ataberk ile sezon sonuna kadar, Sylla ile 2+1 yıllık ve Efe Sarıkaya ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala kaleci Ataberk Dadakdeniz, stoper Abakar Sylla ve Efe Sarıkaya ile anlaştığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK transfer döneminin kapanmasını dakikalar kala 3 yeni isimle anlaştığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı takım son olarak Sakaryaspor forması giyen kaleci Ataberk Dadakdeniz'le sezon sonuna kadar, Fransa takımlarından Strasbourg forması giyen stoper Abakar Sylla'yla 2+1 yıllığına ve Fransa 2'nci Lig takımı Grenoble'de forma giyen Efe Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili bugün de seçilemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısında hesap sorulurken kahkaha iddiası! Acılı baba çileden çıktı

Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

Son seçimleri bilen şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Tepki çeken tesettür defilesi

Tepki çeken tesettür defilesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı