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Gaziantep FK, Çorum FK maçı hazırlığında 1 saat 10 dakikalık antrenman yaptı

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü; kırmızı-siyahlı ekip yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, şut çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA
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