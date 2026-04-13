Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı, konuk ekip Gaziantep FK'nın Bayo'nun 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlandı. Maç öncesinde hayatını kaybeden teknik direktör Mircea Lucescu için saygı duruşu yapıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Tayyip Talha Sanuç, Luis Perez, Melih Kabasakal, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Bayo???????, Maxim

Gol: Dk. 23 Bayo (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 25 Luis Perez (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

23. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bayo, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

33. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen sağına uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
