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Gaziantep FK, Rizespor maçına hazır

Gaziantep FK, Rizespor maçına hazır
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Gaziantep FK, yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki idmanda pas ve hücum çalışmaları yapıldı. Kulübün efsane isimlerinden Ivan de Souza, başkan Memik Yılmaz ile antrenmanı ziyaret etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

Gaziantepspor'un efsane isimlerinden Ivan de Souza, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın davetiyle takımın antrenmanını ziyaret etti.

Ivan de Souza, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve sportif direktör Cemil İbrahim Cansız ile birlikte antrenmanı yerinde takip etti.

Kırmızı siyahlı ekip, antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA
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