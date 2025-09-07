Gaziantep FK, Beşiktaş'tan stoper Tayyip Talha Sanuç'u kiraladı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç takımdan ayrıldı.

1 YILLIĞINA GAZİANTEP FK'DA

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç'un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Tayyip Talha Sanuç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 19 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 2 maçta toplam 2 dakika süre aldı.