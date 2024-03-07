Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.