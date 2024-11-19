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Gaziantep FK, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına Selçuk İnan yönetiminde antrenmanla devam etti. Antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonları ve çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
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