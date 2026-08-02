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Gazi Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunları'nda badmintonda 2 madalya kazandı

Gazi Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunları'nda badmintonda 2 madalya kazandı
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Gazi Üniversitesi, İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda badminton branşında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Gazi Üniversitesi, İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda badminton branşında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Salerno kentinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Gazi Üniversitesi başarılı sonuçlara imza attı.

Badminton çift kadınlarda mücadele eden Beren Aşkar ile Zeynep Berre Ocakoğlu, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyaya kazandı.

Tek erkeklerde yarışan Nurullah Saraç ise Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA
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