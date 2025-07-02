Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı

99. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha isimli at kazanmayı başardı. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha isimli atın sahibi Hulusi Çil, yarışın ardından açıklamalarda bulunarak duygularını ifade etti.

''BU GURUR ANLATILAMAZ''

Hürriyet'ten Süleyman Arat'a konuşan Hulusi Çil, kazanılan yarış için "Bu gurur anlatılmaz, kelimelere sığmaz" dedi.

''LÖSEV'E BAĞIŞ YAPACAĞIM''

Zafer sonrası büyük ödül olan 55 milyon TL'lik ödülü kazanan Çil, ödüle ihtiyacı olmadığını belirtti ve ikramiyenin bir kısmını LÖSEV Vakfı'na bağışlayacağını aktardı. Başarılı iş insanı yaptığı açıklamada, ''50 yıllık sanayiciyim, aerosol üretiyoruz, yanımızda 450 kişi çalışıyor. Ben bu mutluluğu parasıyla ölçmüyorum, yaşadığımız gurur her şeyin ötesinde. Kazandığımız ikramiyeyle öncelikle çalışanlarımı mutlu etmek istiyorum. Bir de bir arkadaşımın eşini lösemiden kaybettiğimiz için çok üzgün ve duyguluyuz. Bu nedenle ikramiyenin bir kısmını LÖSEV Vakfı'na bağış yapacağım.'' ifadelerini kullandı.