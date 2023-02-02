Konyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues için harekete geçti
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Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Garry Rodrigues ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlı ekibin, Olympiakos'ta oynayan 32 yaşındaki futbolcu için hem kiralık hem de bonservis seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtildi.
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues'i renklerine katmak için harekete geçtiği belirtildi.
KONYASPOR 2 SEÇENEK ÜZERİNDE DURUYOR
Yunan basınında yer alan habere göre, Konyaspor, Olympiakos'ta top koşturan Garry Rodrigues ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlıların futbolcunun transferinde hem kiralık hem de bonservis seçeneği üzerinde durduğu belirtildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI
Garry Rodrigues,2017-2019 yılları arasında Galatasaray, 2019-2020 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.
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