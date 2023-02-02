Konyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues için harekete geçti

Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Garry Rodrigues ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlı ekibin, Olympiakos'ta oynayan 32 yaşındaki futbolcu için hem kiralık hem de bonservis seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtildi.