Haberler

Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menajer George Gardi, ismi Galatasaray ile anılan Lionel Messi iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Gardi, Messi'nin Galatasaray'da iyi işler yapabileceğini belirterek, ''Bir fırsat olursa Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray menajeri George Gardi, Lionel Messi'nin Galatasaray'a transfer olması durumunda iyi işler yapabileceğini belirtti.
  • Gardi, Messi'nin dünya futbolunun bir efsanesi olduğunu ifade etti.
  • Gardi, Messi transferi konusunda başkan Dursun Özbek'in yanıtını beklediğini söyledi.

Süper Lig devi Galatasaray'a dünyaca ünlübirçok yıldızı transfer eden menajer George Gardi, Sky Almanya'ya çarpıcı transfer açıklamalarında bulundu.

GARDI'DEN HEYECANLANDIRAN MESSİ SÖZLERİ

Gardi, ismi Galatasaray ile anılan Lionel Messi'nin transfer durumu hakkında konuşarak, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transfer olması durumunda iyi işlerde bulunabileceğini ifade etti.

Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

"BÖYLE BİR FIRSAT OLURSA.."

Ünlü menajer yaptığı açıklamada, "Lionel Messi sorusuna başkan Dursun Özbek zaten yanıt verdi, bunu ona bırakırım. Söyleyebileceğim şey şu: O, dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Bakan Güler'den Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama

Yüreğimizi yakan faciada beklenen açıklama! İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

FB DUYMASİN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz savaş:

Dünyanın en iyisinin Galatasaray da oynaması çok iyi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi

Kafede yakalandı, kesilen cezaya pişkince yanıt verdi
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.