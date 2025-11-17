Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Süper Lig devi Galatasaray'a dünyaca ünlübirçok yıldızı transfer eden menajer George Gardi, Sky Almanya'ya çarpıcı transfer açıklamalarında bulundu.

GARDI'DEN HEYECANLANDIRAN MESSİ SÖZLERİ

Gardi, ismi Galatasaray ile anılan Lionel Messi'nin transfer durumu hakkında konuşarak, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transfer olması durumunda iyi işlerde bulunabileceğini ifade etti.

"BÖYLE BİR FIRSAT OLURSA.."

Ünlü menajer yaptığı açıklamada, "Lionel Messi sorusuna başkan Dursun Özbek zaten yanıt verdi, bunu ona bırakırım. Söyleyebileceğim şey şu: O, dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum." dedi.