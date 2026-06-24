Haberler

Gana'da Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile 0-0 berabere kalan Gana'nın taraftarları, Akra'da kurulan dev ekranda maçı heyecanla takip etti. Taraftarlar, takımlarının performansından gurur duyduklarını belirterek gözyaşlarını tutamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci haftasındaki İngiltere- Gana maçını Ganalı taraftarlar heyecanla takip etti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada heyecan devam ediyor. Karşılaşma için Gana'nın başkenti Akra'da kurulan ekranda taraftarlar maçı izledi.

Maç öncesinde futbol oynayan taraftarlar, milli marşlarını söyleyerek takımlarına destek verdi. Müsabakayı heyecanla takip eden Ganalılar, maç esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Kurulan ekranlardan mücadeleyi takip eden Irene Coleman, "Bu maçı izlemeye gelirken, Gana'nın kazanacağını ya da berabere kalacağını tahmin etmiştim; bu yüzden Gana kazanmazsa kesinlikle berabere kalacağını biliyordum." dedi.

James Ghalida da çok iyi bir maç oynandığını belirterek, "Maçın 0-0 biteceğinden kesinlikle emindim. Çocuklar, gerçekten iyi iş çıkardılar. Bugün Gana bizi gururlandırdı." diye konuştu.

Michael Kwasi Tan ise "İngiltere karşısında bir gol bekliyordum, ancak ilk yarıdan ikinci yarıya kadar olan süreci incelediğimizde, top sürekli bizim sahamızdaydı; bu yüzden savunmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Sonuçta istediğimiz en iyi sonuç da budur." açıklamasını yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız