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Gamze Gürdal Paralimpik Oyunlarında Gümüş Madalya Kazandı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı. Finalde Çinli sporcu Yuije Li'ye yenilen Gamze, oyunları gümüş madalyayla tamamladı. Bu başarıyla kariyerine bir paralimpik madalya daha ekleyen milli sporcu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da izlediği karşılaşmada mücadele etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze, finalde 5 numaralı seribaşı Çinli sporcu Yuije Li'yle karşılaştı.

Rakibine 11-0 yenilen Gamze, oyunları gümüş madalyayla tamamladı. Çinli sporcu ise altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerine Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikincilikleri bulunan milli sporcu, ilk kez paralimpik oyunlarda madalya elde etti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Paris Gümüş Spor Spor Güncel Haberler

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