Haberler

Gamze Altun, U-23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 Avrupa rekoru kırıp şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gamze Altun, U-23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 Avrupa rekoru kırıp şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsuslu milli halterci Gamze Altun, U-23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 Avrupa rekoru kırıp 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. 49 kilo kategorisinde yarışan Altun, koparmada bronz, silkmede Avrupa rekoruyla altın aldı; toplamda 176 kiloya ulaşıp Avrupa şampiyonu oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinden milli halterci Gamze Altun, Arnavutluk'ta düzenlenen U-23 Avrupa Halter Şampiyonasında 2 Avrupa rekoru kırarak 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen U-23 Avrupa Halter Şampiyonasında 49 kilo kategorisinde mücadele eden Tarsuslu milli sporcu Gamze Altun, elde ettiği derecelerle Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada koparmada bronz madalya kazanan Altun, silkmede kırdığı Avrupa rekoruyla altın madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 176 kiloluk dereceye ulaşarak bir Avrupa rekoruna daha imza atan milli halterci, organizasyonu 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Avrupa şampiyonu olarak kürsünün zirvesine çıkan Altun, altın madalyasını alırken İstiklal Marşı'nı dinletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Ormanda kaybolan kişi, termal kamera ile yeri saptanarak kurtarıldı

Ormanda kayboldu, böyle bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti

Geliyor, gelmekte olan!
13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

Dizideki oğluna “Güzel miyim?” diye sordu! Yanıt beklediği gibi olmadı
Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı

Cenk Eren’e doktorlarından şaşırtan soru: Nasıl kalp krizi geçirmedin?
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
İsrail, Doğu Kudüs'te 2 Filistinli aileyi evlerini elleriyle yıkmaya mecbur bıraktı

Vicdanları yaralayan karar! Evini kendi elleriyle yıktırdılar
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...