Gamze Altun, U-23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 Avrupa rekoru kırıp şampiyon oldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinden milli halterci Gamze Altun, Arnavutluk'ta düzenlenen U-23 Avrupa Halter Şampiyonasında 2 Avrupa rekoru kırarak 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen U-23 Avrupa Halter Şampiyonasında 49 kilo kategorisinde mücadele eden Tarsuslu milli sporcu Gamze Altun, elde ettiği derecelerle Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada koparmada bronz madalya kazanan Altun, silkmede kırdığı Avrupa rekoruyla altın madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 176 kiloluk dereceye ulaşarak bir Avrupa rekoruna daha imza atan milli halterci, organizasyonu 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Avrupa şampiyonu olarak kürsünün zirvesine çıkan Altun, altın madalyasını alırken İstiklal Marşı'nı dinletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı