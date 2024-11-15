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Galler Milli Takımı, Türkiye Maçı İçin Antrenman Yaptı

Galler Milli Takımı, Türkiye Maçı İçin Antrenman Yaptı
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Galler Milli Takımı, Kadir Has Stadyumu'nda antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Craig Bellamy yönetiminde yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma ile başladı, ardından topla çalışmalarla devam etti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Galler Milli Takımı, Kadir Has Stadyumu'nda antrenman yaptı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Galler, Kadir Has Stadyumu'nda antrenman yaptı. Teknik Direktör Craig Bellamy yönetiminde düz koşu ve ısınma ile başlayan antrenman topla çalışmalarla devam etti.

İdmanın basına kapalı kısmında Türkiye karşısında oynanacak taktik üzerinde duruldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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