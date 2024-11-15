Galler Milli Takımı, Türkiye Maçı İçin Antrenman Yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak olan Galler Milli Takımı, Kadir Has Stadyumu'nda antrenman yaptı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Galler, Kadir Has Stadyumu'nda antrenman yaptı. Teknik Direktör Craig Bellamy yönetiminde düz koşu ve ısınma ile başlayan antrenman topla çalışmalarla devam etti.

İdmanın basına kapalı kısmında Türkiye karşısında oynanacak taktik üzerinde duruldu. - KAYSERİ