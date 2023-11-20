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Galler, EURO 2024 Elemeleri için hazır

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında Galler, A Milli Takım'ı konuk edecek. Galler Milli Takımı, Cardiff'teki tesislerinde hazırlıklarını tamamladı ve antrenmanın bir bölümünü basına açık gerçekleştirdi.