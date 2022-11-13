Galibiyete sevinen Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu rakibi 1926 Polatlı Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda galibiyet sevincini takımla yaşamak isteyen taraftarların bulunduğu alandaki filenin kopması sonucu çok sayıda kişi yere düştü. O anlar saniye saniye kaydedilirken tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.