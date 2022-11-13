Galibiyete sevinen Karabük taraftarları bir anda ölümle burun buruna geldi
Spor Haberleri
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu rakibi 1926 Polatlı Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda galibiyet sevincini takımla yaşamak isteyen taraftarların bulunduğu alandaki filenin kopması sonucu çok sayıda kişi yere düştü. O anlar saniye saniye kaydedilirken tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karabük İdman Yurdu ile1926 Polatlı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Karabük 1-0 kazanırken maç sonu facianın eşiğinden dönüldü.
FİLE KOPTU
Maç sonunda Karabük İdman Yurdu takımı sevincini taraftarıyla paylaşmak için Kuzey Kale Arkası Engin Nak Tribünü'ne yöneldi. Takımı beklerken tribündeki taraftarların fileye tırmanıp yüklenmesi sonucu file koptu. Kopan file ile birlikte tırmanan taraftarlar yere düştü.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
O anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Düşme sonrası yaralanan taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.