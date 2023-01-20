Galatasaraylılar yıkımı yaşadı! Manchester City yıldız futbolcuyla nikah tazelemek istiyor

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'la yeni bir sözleşme yapmak için görüşmelere başladı. Galatasaray'a da transfer olacağı da konuşulan yıldız futbolcunun kulübüyle nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

2016 yılından bu yana formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan'ın geleceğinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Ara transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anılan yıldız futbolcu için kulübü düğmeye bastı.

GALATASARAY'A GELMESİ BEKLENİYORDU

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen İlkay'ın bir kaç gün içerisinde kulübüyle nasıl bir yol haritası çizdiği belli olacak.

MASAYA OTURDULAR

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, İlkay'ın sözleşmesini uzatmak için başarılı futbolcu ile görüşmelere başladı. 32 yaşındaki deneyimli isim, City formasıyla bu sezon 26 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. İlkay'ın adı transferde Barcelona ve Galatasaray ile anılmıştı.