Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile geldi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'e hareket etmek için RAMS Park'tan ayrıldı. Bir taraftarın Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy'e giriş yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına destek olmak için toplam 28 otobüs eşliğinde tezahüratlarla karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na hareket ettiler. Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.
KADIKÖY'E KUR'AN-I KERİM İLE GELDİ
Sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile gitmesi dikkat çekti. Fanatik taraftarın o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.