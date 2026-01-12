Haberler

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Süper Kupa finali sonrası çekilen videoda, Galatasaraylı bir taraftar dağıtılan yağmurluklara tepki gösterdi. Mavi yağmurluk giyen bir kişiyi çeken vatandaş, "Kaliteyi görün. Adam hala giyiniyor arkadaş. Galatasaray camiası rezil ettiniz bizi" sözleriyle kıyas yaptı. Video kısa sürede viral oldu.

  • Galatasaraylı bir taraftar, Süper Kupa finalinde taraftarlara verilen yağmurlukların kalitesini eleştirdi.
  • Taraftar, mavi renk yağmurluk giyen bir kişiyi göstererek, 'Kaliteyi görün. Adam hala giyiniyor arkadaş. Rezil ettiniz bizi' dedi.
  • Taraftarın paylaştığı video, sosyal medyada 'yağmurluk' tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Süper Kupa finalinin ardından video çeken bir vatandaşın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoda, yağmurluklar üzerinden yapılan kıyas dikkat çekti.

GALATASARAYLI TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Videoyu çeken kişi Galatasaraylıydı ve finalde taraftarlara verilen yağmurluklara isyan etti. Tepkisini dile getiren taraftar, karşılaştırma yaparak mavi renk yağmurluk giyen bir kişiyi kameraya aldı.

"KALİTEYİ GÖRÜN. ADAM HALA GİYİNİYOR ARKADAŞ"

Galatasaraylı taraftarın, mavi yağmurluk giyen kişiyi görüntüleyerek, "Kaliteyi görün. Adam hala giyiniyor arkadaş. Rezil ettiniz bizi" diyerek Galatasaray yönetimine isyan etti. Bu ifadeler, sosyal medyada kısa sürede paylaşılırken video "yağmurluk" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Yorumlar (1)

