Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan: Gündemi performansımla, sahada yaptıklarımla meşgul etmek isterdim

"Günden güne iyi olan, günden güne gelişen, değişerek gelişen bir Galatasaray var"

Ben hala buradayım, bana o cezaları verenlerin hiçbiri kalmadı

Serhan TÜRK - AVUSTURYA, - Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Ben hala buradayım, bana o cezaları verenlerin hiçbiri kalmadı" dedi.

Aldığı ceza ile futboldan bir süre uzak kaldığını ifade eden Oğulcan, "Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmak istemiyorum ama tek şunu söyleyebilirim. Başıma gelen şeyleri tüm spor kamuoyu gördü. Hatta geçen seneki röportajımda Türk spor kamuoyundan özür dilemiştim. Gündemi performansımla, sahada yaptıklarımla meşgul etmek isterdim. Ama ben hala buradayım ve bana o cezaları verenlerin hiçbiri kalmadı, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.