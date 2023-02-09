Galatasaraylı kaleci İsmail Çipe'nin babası ile ablası enkazdan kurtarıldı: 6 katlı bina 2 kat olmuş

Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu İsmail Çipe, depremin vurduğu Hatay'da bulunan ailesini kurtarmak için bölgeye gitmişti. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Çipe, babası ve ablasının göçük altından kurtulduğunu belirterek, " 6 katlı bina 2 kat olmuştu." ifadelerini kullandı. Deneyimli eldiven, 16 yaşındaki yeğeninin ise kalça kemiğinde kırık olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem, Hatay'da yıkıcı etkilere neden oldu. Hataylı olan Galatasaraylı kaleci İsmail Çipe ise deprem sonrası bölgede bulunan ailesinin yanına gitti. Çipe, Hatay'da yaşadıklarını anlattı.

"BABAM VE ABLAM ENKAZDAN ÇIKTI"

DHA'ya açıklamalarda bulunan İsmail Çipe, "İstanbul'dan Hatay'a gitmem 21 saat aldı, yollar çok kötüydü. Deprem günü öğlen 12.30-13.00 gibi babam enkazdan çıktı. Saat 13.30-14.00 gibi ise ablamlar çıktılar enkazdan. Onların bulunduğu binanın enkazı daha kötüydü. 6 katlı bina 2 kat olmuştu. Onlar 5'inci katta oturuyorlardı, kendi çabaları ile çıkmışlar. Her yerde görüyoruz 'kimse yardıma gitmedi' diye. Gittiğimde yaşadım, enkazların aralarından geçerken insanların çığlıklarını duyuyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bölgedeki ekipler de enkaz altında kaldılar.

"AKRABALARIMIZ, DOSTLARIMIZ GİTTİ"

İkinci depremin olmasıyla daha çok kayıp yaşandı; akrabalarımız, dostlarımız gitti. İlk deprem yaşandı, Kahramanmaraş'ta etkisi çok oldu ama Hatay da aynı şekilde. İlk depremden sonra evinden bir şey almaya gidenler ikinci depreme yakalanarak enkaz altında kaldı." ifadelerini kullandı.

"AİLEMDEN GERİYE KALANLARIN DURUMU İYİ"

Yeğeninin kalça kemiğinde kırık olduğunu belirten Çipe, "Beton düşmüş üzerine yataktayken. Hastanede şimdi ama durumu iyi. Ailemden geriye kalan kişilerin durumları iyi. Ama enkaz altında akrabalarımız var hala haber alamıyoruz." dedi.