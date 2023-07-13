Galatasaraylı efsane futbolcu Wesley Sneijder'in annesi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, akciğer ve lenfoma tedavisi gören annesi Sylvia Sneijder, 59 yaşında hayatını kaybetti. Hollandalı efsane sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni sonsuza kadar seveceğim anne. Nasıl da savaştın… Seninle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.