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Galatasaraylı efsane futbolcu Wesley Sneijder'in annesi hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, akciğer ve lenfoma tedavisi gören annesi Sylvia Sneijder, 59 yaşında hayatını kaybetti. Hollandalı efsane sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni sonsuza kadar seveceğim anne. Nasıl da savaştın… Seninle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

2022 yılında akciğer kanseri teşhisi koyulan Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in annesi Sylvia Sneijder hayata gözlerini yumdu. Efsane futbolcu sosyal medyadan duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Wesley Sneijder, annesinin ölümü sonrası yaptığı paylaşımda, "Seni sonsuza kadar seveceğim anne. Nasıl da savaştın… Seninle gurur duyuyorum. Huzur içinde yat sevgili Syl" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı efsane futbolcu Wesley Sneijder'in annesi hayatını kaybetti

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Wesley Sneijder Spor Haberler

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