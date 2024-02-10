Üye Girişi
Haberler

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, üst üste 3. maçında da gol attı

Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol atarak başarılı performansını sürdürdü.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Müsabakanın 25. dakikada Muslera'nın uzun pasında defansına arkasına sarkan Barış Alper kale önünde rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon birçok bölgede oynayan ve başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu son 3 maçta da hücumda gol yollarında etkili oldu. Başarılı futbolcu, Başakşehir karşılaşmasıyla ligde üst üste 3. müsabakada gol sevinci yaşadı. Barış Alper bu sezon ligde 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 4 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmaya sağ kanatta başlayan 23 yaşındaki futbolcu müsabakayı sağ bekte tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Barış Alper Yılmaz Trendyol Süper Lig Galatasaray Başakşehir Maç Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir? Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi! Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title