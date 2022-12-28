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Galatasaray Zirvede, Fenerbahçe'de Tehlike Çanları, Beşiktaş Kayıp, Atilla Karaoğlan, Torreira'nın "Noel" Kartı | SALI PAZARI

Spor Haberleri

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasını, Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyetini, Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçını ve Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonrası kararını, Torreira'nın bilerek gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşmesini konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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