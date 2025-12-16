Haberler

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladığı antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, kuvvet çalışması ve pas çalışmaları ile devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda kuvvet çalışmasıyla ve sahada dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
