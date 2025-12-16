Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda kuvvet çalışmasıyla ve sahada dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL