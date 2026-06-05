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Sutopu: Kadınlar Sutopu 1. Lig final serisi

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Galatasaray Zena, Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisi üçüncü maçında evinde Göztepe'yi 8-6 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü maç 7 Haziran'da oynanacak.

Galatasaray Zena, Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinin üçüncü maçında konuk ettiği Göztepe'yi 8-6 yendi.

Kulübün açıklamasına göre Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan maçı kazanan sarı-kırmızılı ekip, final serisinde ilk galibiyetini alarak durumu 2-1'e getirdi.

Final serisinde dördüncü karşılaşma, 7 Haziran Pazar günü saat 15.00'te yine Galatasaray'ın ev sahipliğinde Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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