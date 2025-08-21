Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi

Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Haber Videosu

Galatasaray, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu için 15-20 milyon euro arası bir bonservis talep ediyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için yönetim kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcunun yalnızca belirlenen bonservis bedelinin üzerinde teklif gelmesi durumunda ayrılığına onay verecek.

15-20 MİLYON EURO

İtalya basınında yer alan haberlere göre Zaniolo'ya en ciddi ilgiyi Serie A ekiplerinden Udinese gösteriyor. Ancak Galatasaray, kiralama seçeneğini masadan kaldırdı ve oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planlıyor.

26 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılıların talebi 15-20 milyon euro arasında. Öte yandan Udinese cephesinin bu bedeli yüksek bulduğu ve rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı ifade edildi.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor

Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.