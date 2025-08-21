Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi

Süper Lig devi Galatasaray'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için yönetim kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcunun yalnızca belirlenen bonservis bedelinin üzerinde teklif gelmesi durumunda ayrılığına onay verecek.

15-20 MİLYON EURO

İtalya basınında yer alan haberlere göre Zaniolo'ya en ciddi ilgiyi Serie A ekiplerinden Udinese gösteriyor. Ancak Galatasaray, kiralama seçeneğini masadan kaldırdı ve oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planlıyor.

26 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılıların talebi 15-20 milyon euro arasında. Öte yandan Udinese cephesinin bu bedeli yüksek bulduğu ve rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı ifade edildi.