Galatasaray yönetiminin Torrent ile başı dertte! İspanyol hocanın 'şampiyonluk primi' istediği öne sürüldü

Galatasaray'da yeni yönetim teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk ile anlaştı. Bu anlaşmanın duyurulmasından önce ise mevcut teknik adam Domenec Torrent ile ayrılık görüşmeleri sürüyor.

TORRENT PRİMİNİ İSTİYOR İDDİASI

Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Domenec Torrent ve yardımcılarından kalan toplam hak ediş 2 milyon 149 bin Euro. Galatasaray yönetimi, Torrent'in avukatlarıyla tazminat pazarlığını sürdürüyor. Ancak Torrent cephesi indirim yapmama konusunda ısrarlı. İndirime yanaşmayan Torrent'in kazanmadığı şampiyonluğun primini de yeni yönetimden istediği iddia ediliyor. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, en kısa sürece bu konuyu çözüme kavuşturup transfere ve yeni sezona odaklanmak istiyor.