Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı