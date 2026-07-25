Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı