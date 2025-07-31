Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı. Dinamik ısınma ile başlayan idman, 8'e 2 pas çalışması ve taktik çalışmayla sürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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