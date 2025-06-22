Galatasaray yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu
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Yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Southampton'dan kaleci Aaron Ramsdale ile ilgileniyor.

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından yeni kaleci arayışları devam eden Galatasaray, gözünü Premier Lig'e çevirdi.

MUSLERA SONRASI RAMSDALE

Times'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Premier Lig'de sonuncu olarak küme düşen Southampton'ın 27 yaşındaki İngiliz kalecisi Aaron Ramsdale ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

SERBEST KALMA MADDESİ

Haberde, Aaron Ramsdale'in İngiliz ekibiyle sözleşmesinde 23.3 milyon euro değerinde serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda takımıyla 32 maça çıkan Ramsdale, kalesinde 64 gol gördü. İngiliz kaleci, 4 maçta da kalesini gole kapadı. 27 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüsünür:

Bize boyle bir kaleci lazim iste mac basi ortalamasi iki gol yemis

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